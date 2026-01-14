Cruz Azul debuta como local con victoria en un estadio semivacío

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul ha logrado su primer triunfo del torneo Clausura 2026 luego de vencer por 2-0 a un Atlas que opuso muy poca resistencia.

El equipo de Nicolás Larcamón necesitó menos de 30 minutos sobre el terreno de juego para finiquitar el duelo y asegurar los puntos que lo catapultan a la parte alta de la clasificación general.

🤩 ¡Gol del Cruz Azul! 🚂Error en la salida del Atlas y el 'Toro' Fernández la mandó a guardar 😏⚽#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/gltGgNJ5lu — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2026

Una error en la salida del Atlas terminó por ser la llave para que Cruz Azul lograra el primer gol en la figura del ‘Toro’ Fernández, quien definió a la perfección frente al arquero dentro del área.

Los Zorros no se habían repuesto del primer mazazo cuando recibieron el segundo golpe sobre la mesa. En esta ocasión fue José Paradela, quien a balón parado terminó por enviar la pelota al fondo de las redes para poner el 2-0 a favor de los cementeros.

🤩 ¡Golazo de Paradela a lo Messi! 💎 El argentino cobró el tiro libre pegado al poste y venció a Camilo 🤯#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/SvZFnErMH5 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 14, 2026

Aunque en el segundo tiempo el cuadro tapatío hizo fuerza y equilibró por algunos momentos el encuentro, los comandados por Larcamón supieron sortear las adversidades para evitar la caída de su arco.

Lo más negativo de la tarde para el equipo de la capital mexicana fue su debut en un estadio Cuauhtémoc semivacío que dejó claro que una de las peores decisiones del equipo en la era reciente fue haber mudado la localía al estadio del Puebla.