Cruz Azul, cerca de hacer caja con Mateusz Bogusz
Si se hace la venta a Houston, La Máquina ganaría una millonada y una plaza de extranjero
Vender por 10 millones de dólares a un jugador que ni siquiera es titular suena muy bien para el Cruz Azul.
Mateusz Bogusz está cerca de salir de La Máquina en este mercado de pases y su destino sería el Houston Dynamo, que ya habría mejorado su oferta para llevar al polaco de regreso a la MLS.
De acuerdo con el diario Récord, el atacante de 26 años que llegó al equipo mexicano a principios del año pasado podría dejar al equipo esta misma semana, pues las negociaciones entre el conjunto ‘celeste’ y el equipo texano están muy avanzadas. Se dice que el club mexicano piensa quedarse con un porcentaje de la carta del jugador, pese a todo lo que se devaluó en un 2025 de poca relevancia.
Así los registros del mediocampista ofensivo de 24 años con La Máquina:
· 39 partidos, 2,079 minutos
· 3 goles (el último en octubre) y 7 asistencias
· 6 juegos como titular el torneo pasado
Cruz Azul aún tiene que dar de baja a un extranjero para poder registrar al defensa colombiano Miguel Borja (quien se tuvo que regresar a su país tras varias semanas en la institución), por lo que la venta de Bogusz sería la mejor noticia y si además recibe un total de 10 millones de dólares, sería un movimiento maestro.
Por su parte, el Houston Dynamo quiere fortalecerse para la temporada que inicia en febrero y tras haber 'repatriado' a Héctor Herrera, están cerca de concretar el traspaso del exjugador del LAFC.
