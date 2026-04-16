Chivas podría perder el liderato en esta Jornada 15; América, puestos de Liguilla

Enrique Gómez

La Liga MX está en su penúltima semana de competencias y aun así, hay pocos clasificados y eliminados matemáticamente; es decir, todas las posibilidades están abiertas para casi cualquier equipo.

De hecho, Chivas aún podría perder el liderato del torneo (aunque se ve difícil que pueda caer ante el Puebla) para dejárselo al Cruz Azul, mientras que el América aún podría salir de zona de clasificación, pues nadie le cree que sea favorito por más de que juegue en el Estadio Banorte contra el bicampeón Toluca.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 15, la antepenúltima del Clausura 2026 antes de la Liguilla: