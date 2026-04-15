La triste segunda etapa de Alan Pulido en Chivas llegó a su fin

Enrique Gómez

Ni el más pesimista hubiera imaginado que la segunda etapa de Alan Pulido en Chivas sería tan lamentable. Por fortuna para ambas partes, la historia ha llegado a su fin.

El Guadalajara anunció la rescisión del contrato del delantero de 35 años.

El tamaulipeco llevaba tiempo borrado del equipo, de hecho, su último juego fue el 30 de noviembre, en la vuelta de los cuartos de final contra Cruz Azul, donde solamente vio 14 minutos. En ese mismo torneo, el atacante solo vio cinco partidos en la fase regular y únicamente fue titular en los dos primeros.

Es decir, el técnico Gabriel Milito se desencantó prácticamente de inmediato y su inclusión para el partido donde su equipo fue eliminado en el torneo pasado, fue más una medida desperada.

🥲 ¡ADIOS, 'PULIGOL'! 🥲



Las Chivas oficializaron a través de un comunicado la salida del atacante mexicano, Alan Pulido.



"El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido.



"Agradecemos el… pic.twitter.com/PeuKkqMZ4p — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 15, 2026

Chivas, líder del torneo y por mucho el mejor equipo del año en la Liga MX, anunció la disolución de contrato por “común acuerdo” y aunque seguramente tuvo que pagar una indemnización, seguro es mejor que seguir depositando un sueldo altísimo para un jugador que ya ni siquiera era convocado.

Pulido, campeón de goleo en el Apertura 2019 con el equipo rojiblanco (su último torneo antes de emigrar al Real Salt Lake de la MLS), regresó al ‘Rebaño’ para el Clausura 2025, torneo donde las Chivas se ilusionaron al contar en sus filas con sus últimos dos campeones de goleo juntos, pero tanto Javier Hernández como ‘Puligol’ resultaron ser un fiasco y mientras el primero ya no terminó el año, el segundo no concluirá el Clausura 2026, por más de que el equipo necesitará personal para la Liguilla.

Con un total de 21 partidos disputados y un gol marcado, la segunda etapa de Alan Pulido ha concluido este día, aunque, en realidad, ya no contaba para el técnico desde hacía mucho tiempo.