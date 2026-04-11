¿Por qué las Chivas no pueden contra los grandes candidatos?

Enrique Gómez

Solo tres derrotas después de 14 jornadas no es un mal número para Chivas, pero que estos descalabros hayan sido contra equipos que seguramente verán en la Liguilla sí llama la atención de Gabriel Milito.

El Guadalajara ha hecho tan buen torneo que a pesar de la paliza 4-1 que encajó en el ‘Volcán’, se mantendrá en la cima de la clasificación de cara a las tres últimas jornadas del Clausura 2026, sin embargo, el equipo falló en los duelos de poder, primero contra el Cruz Azul (sublíder), después ante Toluca (tercer lugar) y ahora frente al equipo contra el que más ha sufrido en los últimos años.

“Es un dato para prestar atención, Si queremos aspirar a lo que soñamos no podemos conceder absolutamente nada, como sucedió en los primeros 20 minutos ante Toluca y como sucedió hoy. Hay cosas que tenemos que corregir, lo pudimos haber hecho mejor”, comentó Milito al final del juego.

Fin del partido en Monterrey.



Regresamos a Guadalajara para preparar la visita de Puebla. pic.twitter.com/Bu8i70lXHM — CHIVAS (@Chivas) April 12, 2026

“Las derrotas duelen, pero si se logran sacar lecciones, al final te terminan potenciando de cara al futuro. No es normal ganar todos los partidos, los rivales también juegan y tienen ambiciones”, analizó el estratega argentino.

Al Clausura 2026 le quedan tres partidos en su fase regular y en el ‘Rebaño’ hay confianza de que este tropiezo hará mejor al plantel de cara a la Liguilla por el título, donde el equipo rojiblanco está condenado a perder a algunos de sus mejores jugadores para entregarlos a la Selección Mexicana

“Terminaremos lo mejor posible el campeonato, quedan tres partidos. Después, ya vendrá la Liguilla y veremos cómo quedaremos por las bajas por los seleccionados. Jugaremos la Liguilla con jugadores muy buenos, creo mucho en ellos y en el equipo”, comentó el estratega, ya pensando en lo que serán los encuentros finales contra Puebla, Necaxa y Tijuana, equipos que marchan debajo de la media tabla.

¿Chivas está un escalón debajo de los equipos que compiten habitualmente por el título del futbol mexicano? Los resultados indican que sí.