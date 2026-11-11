Chivas o Cruz Azul, ¿quién hizo más puntos en todo el 2026?

Enrique Gómez

Aunque en México los puntos no entregan títulos y el año calendario no constituye una temporada completa, claro que el equipo con más unidades del 2026 merece ser reconocido.

A falta de una sola jornada para que finalice la fase regular del Apertura 2026 y por lo tanto, todas las fechas asignadas de este año (contando los torneos Clausura y Apertura), aún no se define quién será el club con más puntaje ni tampoco quién será el equipo con peor sumatoria.

Lo mejor es que, por obra del destino, los dos equipos que más puntos llevan en el año se enfrentan en duelo directo para la Jornada 17 de la Liga MX. Es decir, el duelo entre Chivas y Cruz Azul no solo definirá al equipo que termina como líder sino al mejor puntuado de todo el año.

Los equipos con más puntos en lo que va del 2026

CLUB PUNTOS C-26 PUNTOS A-26 PUNTOS TOTALES 1. Chivas 36 30 66 2. Cruz Azul 33 32 65 3. Toluca 30 27 57



Solo un punto tiene al ‘Rebaño’ en la cima anual y con un empate en casa para la última fecha le alcanzará para confirmarse como el mejor equipo del año, por más de que el Cruz Azul sea el campeón reinante del futbol mexicano y que esté, de igual manera, a un punto de amarrar el liderato del Apertura 2026, siempre y cuando el América (30 puntos) no venza a Tigres.

Los clubes con peor puntaje en lo que va del año

CLUB PUNTOS C-26 PUNTOS A-26 PUNTOS TOTALES 1. Mazatlán/Atlante 15 14 29 2. FC Juárez 19 11 30 3. Necaxa 18 13 31



Considerando al Atlante como la misma franquicia que el Mazatlán (en verano el equipo azulgrana compró el certificado del club sinaloense), está claro que esta amalgama ha sido la peor de todo el año, sin embargo, podría superar a Juárez y Necaxa si gana su último duelo ante Tijuana.

Los puntos ya solo sirven para acomodar la Liguilla, pues ya ni siquiera definen multas ni mucho menos descenso, pero al menos aquí no dejaremos de reconocer a los equipos con mejor aprovechamiento en el año calendario, una carrera que ya solo se reduce a Cruz Azul y a Chivas.