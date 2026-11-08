Cruz Azul se apoderó del liderato con triunfo en el 'Volcán'

Hiram Marín

Cruz Azul consiguió un valioso triunfo de visitante 3-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario, en actividad de la Jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX.

La Máquina supo sufrir en el Volcán para amarrar tres puntos que los catapultaron de manera provisional al liderato general del certamen.

La escuadra celeste rompió el cero temprano en la primera mitad cuando, aplicando la ley del ex, Nicolás Ibáñez apareció al minuto 24 para mandar el esférico al fondo de las redes.

VICTORIA DE LA MÁQUINA CEMENTERA EN EL VOLCÁN.



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Los felinos reaccionaron antes del descanso y consiguieron la igualada gracias a una certera definición de Juan Brunetta al minuto 38, lo que dejaba el marcador empatado rumbo al medio tiempo.

El complemento arrancó con alta intensidad y una jugada revisada en el VAR que terminó en pena máxima favorable para los visitantes. Andrés Montaño se encargó de cobrar con maestría desde los once pasos al minuto 51 para poner el 1-2.

Poco después, Guillermo 'Memote' Martínez empató momentáneamente para los universitarios al 64, pero Carlos Rotondi sentenció el definitivo 2-3 al minuto 77 con un potente disparo.

Con este triunfo a domicilio, Cruz Azul escaló a la cima con 32 unidades y aseguró su boleto directo a la Liguilla. En contraste, los Tigres se quedaron estancados con 15 puntos en la parte baja de la tabla, consumando un torneo para el olvido ante su afición.