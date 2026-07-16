La Liga MX dejó de fingir y terminó con el ascenso y el descenso

Enrique Gómez

Se terminaron las hipocresías. Ascender a la Liga MX ya es oficialmente imposible. Descender, también.

En los últimos años, los acuerdos estaban hechos para hacer casi imposible que un equipo de la Expansión MX pudiera llegar a Primera División, pues las certificaciones y requisitos que pedía el futbol mexicano solo podían ser cumplidos por unos cuantos, y como se pedía un mínimo de equipos autorizados para reabrir la oportunidad de ascender deportivamente, jamás hubo posibilidades reales.

Pero a partir de la temporada 2026/27, el mito del ascenso se acabó. A través de su reglamento, la Federación Mexicana de Futbol ha dejado plasmado que la Expansión MX no tiene conexión con la máxima categoría, además se hizo oficial que ningún equipo de Primera División podrá caer a la categoría de plata. Lo que inició como una “suspensión temporal” para fortalecer la Liga MX y darle orden a la ‘segunda división’ ya es definitivo. Por lo menos se terminaron las promesas imposibles.

SE ACABÓ EL DESCENSO Y ASCENSO.

Se publicó el reglamento de la Liga Mx para el torneo que inicia mañana y ya está reglamentado que desaparece el ascenso y el descenso. pic.twitter.com/kIYQI2QSGa — david medrano felix (@medranoazteca) July 16, 2026

En el Artículo 35 del nuevo reglamento dice que “derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026 – 2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX, asimismo los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX”.

Llama la atención que el término es “a partir de” y no “para esta temporada”. Esto solo indica que la decisión de cerrar el máximo circuito de arriba abajo no es temporal y tampoco es parte de un presupuesto anual, sino bastión de un sistema definitivo. Al parecer, la única manera en que un equipo de la Expansión pueda ascender será comprando una plaza ya existente, como lo hizo Atlante con Mazatlán.

Día funesto para la competitividad en el futbol mexicano, pues no solo desprestigia por completo a la Expansión MX (que se ha condenado a ser una exhibición de segunda clase), sino también para la Liga MX, pues sin castigo alguno por terminar en los últimos lugares de la tabla, las brechas entre los equipos importantes y los de menos inversión se harán mucho más grandes.

¿Tiene algún sentido la tabla de cocientes? Antes, determinaba al equipo que descendía, en los últimos años a quienes pagaban multas, pero ahora parece que solo será una consulta sin sentido.