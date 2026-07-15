Con la resurrección de un clásico y una final adelantada, inicia la Liga MX

Enrique Gómez

La Liga MX regresa con un clásico que no se veía en primera división desde el Clausura 2011. El duelo entre el Necaxa y el Atlante (que recién volvió al máximo circuito) abrirá el Apertura 2026.

¿Cuál es el mejor partido para la Jornada 1? Hay mucho morbo en torno al duelo entre Pumas y Pachuca, sobre todo en el tema del técnico Esteban Solari, sin embargo, nada se compara al partidazo que se vivirá en el Estadio AKRON, pues a nadie le sorprendería ver a Chivas y a Toluca en una hipotética final.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la primera fecha del nuevo torneo: