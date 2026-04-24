Dueño del Mazatlán agradece a la afición y justifica la desaparición del club

Enrique Gómez

En nombre del negocio, desapareció la plaza del Morelia de la Primera División en 2020 para mudar la franquicia a Sinaloa y ahora tomó la decisión de también disolver al Mazatlán FC.

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, dedicó un mensaje a la afición mazatleca en el que agradece el apoyo del proyecto que fue Mazatlán FC y lamentó que la falta de garantías lo hayan orillado a cederle la franquicia al Atlante, institución histórica del futbol mexicanoasí encontró la oportunidad de regresar al máximo circuito, tras lo que fue su descenso en 2014.

“A veces a los empresarios nos toca tomar decisiones difíciles como esta. Cuando no se puede garantizar seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir, se termina acabando con empleos, oportunidades y proyectos que le daban vida a las ciudades”, fue parte de lo que escribió el ‘tío Richie’ a través de redes sociales, donde agradeció a la afición y explicó que “es muy difícil que un proyecto o en este caso, un equipo pueda prosperar en un país donde no se apoya a la iniciativa privada”.

Así fue el adiós al Kraken, el último partido de la casa de Mazatlán

Por primera vez, el empresario se pronunció acerca de la desaparición del Mazatlán, que hace unas horas dio la campanada al vencer 4-3 al Toluca, en lo que fue su último partido como local, el penúltimo partido de su existencia, toda vez que la fase regular del Clausura 2026 concluye este fin de semana.

“Ojalá algún día, cuando México vuelva a tener orden, legalidad y seguridad, Mazatlán recupere el futbol de primera división que merece”, agregó el dueño de TV Azteca, quien aún tiene vínculos con el Puebla.

Así son las cosas en México: los clubes desaparecen con una firma y el mismo Ricardo Salinas Pliego ha sido el responsable de hacerlo en las dos últimas ocasiones, aunque, para tranquilidad de la afición del Atlante, esta vez no tendrá ese poder decisión sobre los ‘Potros de Hierro’, pues los dueños serán otros.