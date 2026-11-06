Atlante se despidió de casa con una triste actuación

Hiram Marín

Santos Laguna se impuso con autoridad 2-0 sobre los Potros de Hierro del Atlante. El encuentro, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, quedó sumamente condicionado desde la primera mitad por la temprana expulsión del defensor local Aaron Quirós al minuto 15.

A pesar de jugar con un hombre menos durante la mayor parte del cotejo, el cuadro azulgrana resistió los embates visitantes y mantuvo el marcador en cero durante el primer tiempo. La muralla local obligó al conjunto de la Comarca Lagunera a ajustar piezas tácticas en el descanso para encontrar los espacios necesarios en el último tercio de la cancha.

¡El Banorte se pintó del color de la esperanza! ???? pic.twitter.com/xTUQjceyCi — Club Santos (@ClubSantos) November 7, 2026

La apertura del marcador llegó al minuto 67 tras una gran combinación donde Ezequiel Bullaude filtró un balón preciso para Tahiel Jiménez, quien definió cruzado con potencia. Diez minutos más tarde, al 77, Esteban Lozano culminó un certero contraataque iniciado por Mauricio Cuevas para liquidar el encuentro e imponer la ventaja definitiva en favor de la visita.

Con este valioso triunfo, Santos Laguna llegó a 25 puntos en 16 jornadas y fortaleció notablemente sus opciones de clasificar a la Liguilla a falta de un partido. Por su parte, el Atlante se estancó con 14 unidades en la parte baja de la tabla general, acumulando un descalabro más en la recta final de la fase regular