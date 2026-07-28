Ya investigan al Atlas por presunto espionaje a Santos Laguna

Enrique Gómez

El término “espionaje” parece exagerado, pero ya será la Federación Mexicana de Futbol quien se encargue de determinarlo y de castigar al Atlas en caso de encontrarlo culpable de acceder a información táctica del equipo rival.

A través de un video del circuito cerrado en el Estadio TSM, se aprecia una persona de la delegación atlista caminando por los túneles del estadio y deteniéndose cerca del vestidor de Santos, algo que muchos han catalogado como una acción antideportiva y que ya está siendo investigada.

A través de redes sociales, el club Santos aseguró que ya presentó la documentación correspondiente para atender la solicitud realizada por la propia Comisión Disciplinaria y que confía en que se actuará para esclarecer lo sucedido en apego a la normativa y en favor de la competencia.

La Comisión Disciplinaria informa: pic.twitter.com/Cx7yvxEyJP — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 28, 2026

Cabe mencionar que la persona identificada cerca de la zona segura del equipo local no era parte del cuerpo técnico de los Rojinegros, pero al ser miembro de la delegación visitante, podría haber un castigo.

Atlas, que hasta hace unos meses era ‘hermano’ de Santos al ser parte de Grupo Orlegi, venció 1-0 al equipo Albiverde y con seis puntos de seis posibles está entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que el conjunto de Torreón tiene cero puntos y se encuentra en el sótano.

¿Le quitarán los puntos en la mesa? Dependerá de la gravedad con la que la Comisión Disciplinaria juzgue lo sucedido. Por lo pronto, el 'Zorro' se alista para su primer partido en el Estadio Jalisco contra el Monterrey, mientras que Santos buscará sus primeros puntos ante el América.