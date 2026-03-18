Chivas llega a su partido pendiente justo como quería

Enrique Gómez

Después de un bache superado, Chivas llega a su partido pendiente justo como lo quería.

El Guadalajara está a un triunfo (frente a uno de los peores equipos del torneo) de reivindicarse como el líder legítimo del Clausura 2026. Es decir, una vez que se ponga al corriente con 11 partidos disputados, podría recuperar la cima del torneo, la cual está en poder del Cruz Azul desde hace semanas.

El rival es el León, que, con 10 puntos y dos derrotas consecutivas, es el cuarto peor competidor, por lo que se espera que el equipo rojiblanco haga valer la localía en este duelo pendiente por la Jornada 9.

¿Cuáles son los estadios de la Liga MX más cercanos entre sí?

De conseguirlo, el equipo de Gabriel Milito llegará a 27 puntos y desbancará al conjunto ‘celeste’ del primer lugar. Es decir, el equipo rojiblanco asumirá la posición de honor que ostentó desde la Jornada 3 hasta la séptima, cuando justamente cayó ante La Máquina y posteriormente, contra el Toluca.

Curiosamente, Cruz Azul y los ‘Diablos’ tienen el 1-2 de la Liga MX después 11 fechas, pero tal fue el arranque de torneo del Guadalajara que, a pesar de haber perdido ante estos dos equipos, está a un solo triunfo de volver al liderato. Esto porque, quitando esos dos descalabros, el resto son triunfos.

Los cuatro primeros lugares de la Liga MX:

1. Cruz Azul, 26 puntos (+11 goles)

2. Toluca, 25 puntos (+12 goles)

3. Chivas, 24 puntos (+8 goles) *un partido menos*

4. Pachuca, 21 puntos (+5 goles)

Los últimos cuatro lugares del Clausura 2026:

15. León, 10 puntos (-7 goles) *un partido menos*

16. Mazatlán, 10 puntos (-7 goles)

17. Querétaro, 8 puntos (-8 goles)

18. Santos Laguna, 5 puntos (+17 goles)

Con dos victorias consecutivas, se puede decir que Chivas es el equipo en mejor momento y podría hacerlo oficial si le gana esta noche a León. Pero, cuidado, porque ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos contra ‘La Fiera’ e incluso uno de ellos en calidad de local.