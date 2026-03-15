Chivas y América estampan su sello de grandeza en la fecha 11

Héctor Cantú

Chivas ha vuelto a demostrar que es una auténtica realidad luego de 11 jornadas disputadas en el torneo Clausura 2026 en la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, junto con América, se convirtieron en los únicos equipos de los nueve mejor clasificados en lograr tres puntos de cara a la segunda mitad del torneo.

Las Chivas dieron cuenta de Santos despachándose con la cuchara grandes en otra actuación sobresaliente de Armando González, quien marcó dos de los tres goles en la victoria de su equipo.

Este triunfo deja a las Chivas con amplias posibilidades de convertirse en el nuevo superlíder del torneo si es capaz de vencer a León en partido a disputarse el próximo miércoles.

Cruz Azul, actual mandamás de la tabla, empató con Pumas, otro de los equipos ubicados entre los 10 mejores que no pudo sumar de a tres en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Quien también se dejó puntos en el camino fue Toluca que empató en casa 1-1 ante Atlas en un partido donde varios de sus futbolistas más importante, tomaron descanso para evitar lesiones de cara al resto de la temporada.

De llamar la atención el empate en Monterrey entre Tigres y Querétaro en un encuentro de pocas emociones y que terminó empatado sin goles.

El otro de los clubes ‘grandes’ que ganó fue las Águilas de América tras imponerse 2-0 a Mazatlán, otro de los equipos que se han convertido en un ‘cheque al portador’ en la Liga MX.

Los comandados por André Jardine llegaron a cinco victorias en el torneo, un número que sigue lejos de los 8 triunfos que presume Cruz Azul.

El próximo fin de semana, el poderío, tanto de Chivas como América, se pondrá a prueba cuando se enfrenten a Monterrey y Pumas, respectivamente, en los dos partidos más atractivos de la jornada 12 del Clausura 2026.