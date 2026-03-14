Chivas, prácticamente sin sufrir, hundió aún más a Santos Laguna

Hiram Marín

Las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron 3-0 a Santos Laguna en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Akron.

El 'Rebaño' aprovechó su contundencia para imponer condiciones desde la primera mitad. Con un ataque oportuno y orden defensivo, los rojiblancos resolvieron el partido frente a su afición.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con buen futbol, doblete de 'Hormiga' y un golazo de @RichyMarin19, los 3 puntos se quedan en casa 🔴⚪️#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/FcSujgZbNA — CHIVAS (@Chivas) March 15, 2026

El marcador se abrió temprano cuando Armando 'La Hormiga' González apareció al minuto 12 para poner el 1-0. El delantero volvió a hacerse presente al 31’, firmando su doblete con el 2-0 que encaminó el triunfo local. Con esos dos golpes en la primera parte, Guadalajara tomó el control del encuentro.

En el complemento, Santos intentó reaccionar con mayor posesión y algunos intentos al frente, pero la defensa rojiblanca mantuvo el orden. El equipo tapatío administró la ventaja y generó peligro a través de transiciones rápidas. El arquero Raúl 'Tala' Rangel prácticamente no fue exigido ante la falta de claridad ofensiva del conjunto lagunero.

La sentencia llegó en tiempo agregado, cuando Ricardo Marín apareció al 90+2 para marcar el 3-0 definitivo para vencer a Carlos Acevedo . El tanto cerró una actuación sólida de Chivas, que dominó en el marcador y en las llegadas al arco rival.