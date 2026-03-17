El calendario, gran enemigo del Cruz Azul en busca del doblete

Redacción FOX Deportes

Está bien que el Cruz Azul quiera ganar el doblete de Liga MX y CONCACAF, pero vaya desgaste que se está llevando con la calendarización de partidos y el tener que ir a jugar como local a Puebla.

Y es que no habrán pasado ni tres días del partido de vuelta por la Copa de Campeones ante Monterrey cuando La Máquina deba volver a la cancha para enfrentar al Mazatlán en el torneo local.

“Se podría haber tenido más criterio para programar ese partido. No hay ni setenta y dos horas entre un juego y otro”, denunció el técnico Nicolás Larcamón, quien también habló de la gran exigencia que ha tenido un equipo que radica en la Ciudad de México pero que debe desplazarse más de dos horas para jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc; además de los viajes para jugar como visitante.

El próximo duelo del equipo 'celeste' es el viernes 20 de marzo como visitante ante el Mazatlán.

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“La realidad es que viene siendo exigente, también por el hecho de que nuestras localías son relativas y tenemos que desplazarnos. Pero donde más confianza encuentro es en la respuesta y el compromiso de los jugadores”, agregó el entrenador, quien tiene al Cruz Azul como líder (al menos momentáneo) en el Clausura 2025 y clasificado con autoridad a los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Justamente sobre este torneo internacional, el entrenador habló de su rival en la siguiente instancia, Los Angeles FC, que se ganó su lugar tras eliminar al Alajuelense y que es una fuerza constante en la MLS.

“Indudablemente será un partido decisivo, sumamente exigente. Es un equipo que en su cancha se hace muy fuerte, pero ya pude conseguir un título en ese estadio. El ambiente es muy latinoamericano y será factor”, dijo Larcamón, recordando la final de la CONCACAF que ganó en 2023 cuando dirigía al León.

¿Podrá Cruz Azul ganar algún título en este cierre de temporada? Tanto en la Liga MX como fuera luce muy poderoso, veremos en qué estado llega cuando sea el momento de la definición.