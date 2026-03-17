Cruz Azul liquidó al Monterrey y la misión Bicampeonato avanza

Enrique Gómez

Hace 10 años que no hay bicampeonato en la Copa de Campeones de CONCACAF, pero el Cruz Azul dio un paso adelante para alcanzar ese objetivo y liquidó sin demora al Monterrey.

Y es que, a estas alturas, una victoria de Rayados sobre Cruz Azul hubiera sido un milagro…

Empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en el partido de vuelta por los octavos de final.

Con un marcador global de 4-3 y el criterio del gol de visitante bien sujeto en caso de que hubiera empate en la serie, el equipo capitalino clasificó sin mayores problemas a los cuartos de final del certamen, donde enfrentará a Los Ángeles FC (a dos partidos) entre el 7 y el 16 de abril.

This goal was too clean by José Paradela 😪



Cruz Azul finds the equalizer in the game and takes the lead in the aggregate score against Monterrey! pic.twitter.com/RiRwVTSz0K — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en Puebla:

· 0-1 (8’): Gran disparo de Jorge Rodríguez desde muy lejos y el balón se coló al primer poste

· 1-1 (46’): Golazo de tacón de José Paradela, quien mandó el balón a la base del segundo palo

¿Colaboración de Raúl Gudiño en el gol del Monterrey? Aunque el esférico iba muy fuerte y colocado, por la distancia del remate y el agravante de que el balón fue al palo más cercano del arquero, sí habría que criticar la reacción del cancerbero, quien se lanzó prácticamente con el esférico dentro del arco.

Jorge Rodríguez with the long-range effort to give Monterrey the lead 🏹 pic.twitter.com/rarGjbIqrM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

De cualquier manera, Paradela apagó toda esperanza con un gol de fantasía al inicio del segundo tiempo.

Cruz Azul, vigente campeón de la CONCACAF y líder del Clausura 2026 de la Liga MX, busca el bicampeonato de la Copa de Campeones, algo que no se logra desde que el América defendió exitosamente la corona en la temporada 2015/16, en épocas de Ignacio Ambriz en el timón.

Nicolás Larcamón ha forjado un equipo serio, sólido, efectivo y con grandes aspiraciones. Veremos si es capaz de sumar un campeonato en esta temporada.