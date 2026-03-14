Gran empate sin desperdicio entre Pumas y Cruz Azul

Hiram Marín

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha ido en aumento en los últimos años y en el Clausura 2026 no podía ser excepción. Universitarios y Cementeros dieron uno de los mejores partidos del torneo y firmaron un 2-2 intenso en la cancha auriazul, con grandes goles, jugadas polémicas y un partido que lo tuvo todo.

Cruz Azul había pegado primero y parecía encaminar el partido desde el primer tiempo. La Máquina tomó ventaja con los goles de Nicolás Ibáñez al 35’ y Carlos Rodríguez al 42’, dos golpes que silenciaron por momentos el Olímpico Universitario.

Pumas reaccionó en la segunda mitad cuando Juninho convirtió un penal al 61’ para recortar distancias. Más tarde, un autogol de Willer Ditta al 77’ terminó por devolver la igualdad al marcador.

El panorama se complicó para los auriazules cuando Nathan Silva vio la tarjeta roja al minuto 68, dejando a Pumas con un hombre menos justo cuando el partido entraba en su fase más intensa.

Con la inferioridad numérica, los universitarios tuvieron que ajustar líneas y resistir los embates de Cruz Azul. La Máquina empujó con mayor presencia en campo rival. El encuentro se volvió tenso, con cada balón dividido disputado como si fuera el último.

En el tramo final, la figura fue Keylor Navas, quien sostuvo el empate con intervenciones decisivas bajo los tres palos. El guardameta costarricense respondió en los minutos finales ante los intentos cementeros que buscaban el gol de la victoria.

Termina el partido en Ciudad Universitaria. pic.twitter.com/CLD3d5c28F — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 15, 2026

Sus atajadas permitieron que Pumas defendiera el empate pese a jugar con diez hombres. Así, el 2-2 quedó sellado en un clásico capitalino cargado de intensidad.