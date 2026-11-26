Héctor Cantú

Chivas comenzará su camino por el título del Apertura 2026 con una baja importante, luego de confirmar que Luis Romo no estará disponible para el partido de ida de los cuartos de final ante Pachuca.

El conjunto tapatío anunció que el mediocampista quedó fuera de la convocatoria debido a las molestias físicas que arrastra desde la semana pasada.

Romo ya se había perdido el encuentro de la última jornada ante Cruz Azul y, al no mostrar una mejoría suficiente durante los últimos días, Gabriel Milito y su cuerpo técnico decidieron prescindir de él para el primer compromiso de la Liguilla.

Esta será la sexta ocasión en la temporada que el futbolista quede fuera de una convocatoria de Chivas, después de haberse perdido los encuentros ante Atlas, Tigres, Necaxa, Monterrey y Cruz Azul.

El mediocampista ha sido uno de los referentes del ‘Rebaño Sagrado’ durante el Apertura 2026, torneo en el que ha portado el gafete de capitán y contribuido con dos asistencias.

Ahora, el cuerpo técnico espera recuperar a Romo para el partido de vuelta, programado para el próximo domingo en el Estadio Akron.