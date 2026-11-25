EFE

Pachuca pasó por dificultades serias para clasificarse a la liguilla del Apertura 2026, pero tiene los recursos necesarios para eliminar a las Chivas, líder de la fase regular y primer favorito, así lo dijo el técnico Benjamín Mora.

"Entramos como octavos. Aprobamos de 'panzazo' y no somos favoritos, pero estamos en una inercia y vamos a salir a ganar", prometió Mora en diálogo con periodistas.

Pachuca derrotó el pasado sábado a Toluca por 2-0, enlazó su cuarta victoria y selló así su clasificación a la liguilla de los ocho mejores.

Pachuca recibirá este jueves al Guadalajara, que lo visitará el domingo en el decisivo partido de vuelta.

"Hemos anulado las virtudes de los rivales y aprovechado la vulnerabilidades. Van varios partidos en los que estamos sólidos, consistentes, ganando los duelos. No hay mucho que mover; solo algunos ajustes relacionados con el rival", explicó.

Salomón Rondón, el campeón de goleo más acaudalado en 17 años Hacía mucho que un jugador no marcaba 17 goles en un torneo corto de la Liga MX

A una pregunta sobre una boina porta y que sus jugadores han asimilado como un amuleto, el entrenador dijo que se ha convertido en un símbolo de unión, pero recordó que no sirve para ganar partidos, y no anota los goles que suele marcar el venezolano Salomón Rondón, campeón de goleo.

"Una boina no puede hacer lo que hace nuestro goleador o los defensores. Nuestros futbolistas merecen el reconocimiento por profesionales", agregó.

Sobre la serie con Guadalajara, el entrenador de Pachuca prefirió ceder el favoritismo, aunque sin ceder en sus aspiraciones.

"Chivas es líder, está obligado. Tienen un año y medio con su gran entrenador, Gabriel Milito. A Pachuca lo veo como aspirante a pasar a siguiente ronda, jugando con el cuchillo entre los dientes y con corazón", dijo.

"Habrá una pimienta especial: ellos con la mejor defensa, nosotros con la segunda", concluyó.