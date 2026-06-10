Chivas arrebata a Jordan Carrillo y da el primer golpe del mercado

Redacción FOX Deportes

Ni se queda en Pumas ni regresa a Santos, Jordan Carrillo es nuevo jugador de las Chivas.

Vaya giro inesperado: el jugador mexicano que fue sensación en la pasada Liguilla ya es futbolista del Guadalajara. Y es que, aunque se suponía que le quedaban seis meses más de préstamo con Universidad, el presidente del club de Torreón, Alejandro Irarragorri, confirmó acuerdo con el ‘Rebaño’.

Así, de la manera más inesperada posible, las Chivas concretaron su segundo refuerzo para el Apertura 2026 (el primero fue Kevin Castañeda). Vaya que la directiva rojiblanca está sacándole jugo a la pretemporada en pleno Mundial. En tanto que Pumas sigue perdiendo piezas clave, primero el técnico Efraín Juárez y ahora Carrillo.

“HEMOS LLEGADO A UN ACUERDO” 🗣️🤝



Alejandro Irarragorri confirma acuerdo con Chivas por Jordan Carrillo



📹 Yediberto Moreno pic.twitter.com/N1VfVPrzfx — MedioTiempo (@mediotiempo) June 11, 2026

“Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. (Jordan) es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un gran camino en Santos, muy buenos años en Sporting, que, aunque no tuvo el éxito que deseábamos, tuvo una experiencia que lo potenció”, comentó Irarragorri a los medios de comunicación que lo identificaron entre los asistentes al partido entre México y Sudáfrica.

Carrillo, quien disputó la final del Apertura 2026 con Pumas, luego de una gran Liguilla en lo individual donde marcó tres goles, reportará con el equipo de Gabriel Milito para la pretemporada que inicia el 15 de junio. Es decir, no continuará con el equipo auriazul, aunque su préstamo era hasta diciembre.

¿Habrá compensación económica para Pumas por finalizar anticipadamente la cesión? Santos Laguna recibió más de 5 millones por el extremo de 24 años, así que algo podría compartir.