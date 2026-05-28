Kevin Castañeda firmará con Chivas antes de que América pueda impedirlo

Redacción FOX Deportes

Si la Selección Mexicana no valora lo suficiente a Kevin Castañeda, el Guadalajara sí.

Y es que, aunque el jugador de Tijuana solo está concentrado con el Tricolor como sparring y no parece tener posibilidad alguna de colarse a la lista final para la Copa del Mundo del 2026, fue uno de los atacantes más versátiles de la Liga MX y uno de los mejores delanteros de la temporada, por lo que el equipo rojiblanco no perdió el tiempo y avanzó rápidamente en su contratación para el próximo torneo.

Castañeda, quien además es tapatío, está a punto de convertirse en el primer refuerzo de las Chivas para el Apertura 2026, ese es el reporte en el que coinciden varios medios de la prensa mexicana.

🚨Más detalles sobre la muy avanzada llegada de Kevin Castañeda a Chivas. 📹⬇️ pic.twitter.com/xv6zErOTEg — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 29, 2026

De acuerdo con la aplicación Comparisonator, el ofensivo de 26 años fue uno de los 10 mejores delanteros de la Liga MX, a pesar de que solo jugó el 50% de sus minutos en esa posición. Y es que, bajo el mando de Sebastián Abreu, este futbolista se desempeñó también como enganche, extremo por izquierda y hasta mediocentro. Es decir, se trata de un elemento que puede cubrir varias zonas.

De concretarse este traspaso, el equipo rojiblanco podría tener hasta seis jugadores en la Selección Mexicana, toda vez que cinco de sus futbolistas concentran con el Tri desde hace semanas

Castañeda, autor de siete goles en el Clausura 2026 y quien en algún momento fue pretendido por el América, tiene un valor de 6 millones de euros según Transfermarkt.