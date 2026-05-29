La oportunidad perfecta para que México salde cuentas con Australia

Enrique Gómez

Por más de que México tenga una mejor plantilla que Australia, un puesto más alto en el Ranking FIFA y una mucho mayor tradición futbolística, solo le ha ganado una vez al conjunto oceánico y eso sucedió hace 56 años. Claramente, ya es momento de dejar las cosas claras en este duelo antes del Mundial.

La Selección Mexicana disputa su penúltimo partido antes del gran torneo del verano contra una potencia de la Confederación Asiática, duelo donde luce favorito por la ‘localía’ en Los Ángeles y por su necesidad de demostrar ya una evolución tangible (ya con casi dos semanas de concentración) a menos de dos semanas del gran evento norteamericano.

El Tri lleva cinco partidos seguidos sin ganarle a los Socceroos y en su último enfrentamiento, en 2023, empataron 2-2.

Así llegan ambos equipos para este partido de preparación: