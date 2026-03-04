Ángel Correa y Sergio Canales se citan para el Clásico Regio

EFE

El duelo entre los Tigres UANL, del campeón del mundo con Argentina Ángel Correa, contra el Monterrey, del español Sergio Canales, acapara los reflectores de la décima jornada del Clausura del futbol mexicano.

Este sábado, el derbi regio, ambos equipos tienen su sede en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, levanta altas expectativas debido al impulso anímico con el que llegan los Rayados luego de golear 4-0 al Querétaro en la novena jornada en la que debutó como su entrenador el argentino Nicolás Sánchez.

Sánchez sustituyó al español Domenec Torrent el pasado lunes ante los malos resultados del equipo.

Monterrey nombra a Nico Sánchez y a un cuerpo técnico muy rayado El exjugador argentino debutará ante Querétaro y después seguirá Tigres

La llegada de Nicolás tuvo un efecto inmediato en las figuras del equipo que lucieron en la goleada de 4-0 ante el Querétaro; el argentino Luca Orellano marcó un doblete y Sergio Canales colaboró con un gol, lleva tres en el certamen.

Los Rayados, séptimos en la tabla, intentarán aprovechar su despertar ante unos Tigres, dirigidos por el argentino Guido Pizarro, que vienen de caer 3-1 ante el Puebla.

Los felinos necesitarán del mejor futbol de Ángel Correa, quien suma tres tantos en el torneo, para mejorar el octavo lugar que ostentan.