Publicación: viernes 13 de febrero de 2026

EFE

Ángel Correa quiere ir al Mundial con Messi, pero es realista

El delantero de Tigres ha tenido una gran adaptación a la Liga MX

El argentino Ángel Correa, delantero de Tigres UANL del futbol mexicano, aseguró este viernes que la selección de su país es una de las favoritas para ganar el Mundial de 2026 gracias a la presencia de Lionel Messi.

"Siempre que esté Messi en la cancha, Argentina siempre va a ser favorita; eso es claro para nosotros", afirmó el artillero.

Correa, quien formó parte de la selección que levantó la Copa del Mundo en Catar 2022, habló de lo fuerte que trabaja para volver a ganarse un lugar en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

"Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. Soy un afortunado de haber participado en Catar con ese gran plantel; fue una experiencia única e histórica", recordó.

"En mi cabeza siempre está el querer volver a estar, pero soy consciente de que hay muchísimos jugadores y Scaloni lo tiene muy complicado, pero mi trabajo es hacerlo bien y estar siempre preparado para convencerlo", agregó el atacante argentino.

¡'Búfalo' Aguirre se gana a la afición de Tigres con doblete!

Rodrigo Aguirre debutó con Tigres y anotó dos goles en la Copa de Campeones de CONCACAF.
El Búfalo anotó los dos primeros tantos en la victoria 4-1 sobre el Forge en el duelo de vuelta por la primera ronda de la 'CONCA'.
Con un cabezazo y un golaz de 'bandera', Aguirre hizo olvidar a la gente que no hace mucho jugó con Rayados, el archirrival de ciudad,
Aguirre fue el protagonista de esta noche emocionante en el 'Volcán', pese a que no es nada común que un mismo jugador milite en Tigres y Rayados.
El 'Búfalo' salió de cambio para darle entrada a Andre-Pierre Gignac en el segundo tiempo.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.

En el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la selección de Argentina encabeza el Grupo J en el que se enfrentará a sus pares de Argelia, Jordania y Austria.

Por otra parte, Correa descartó que entre sus planes esté seguir el camino de su excompañero Germán Berterame, quien salió de Rayados de Monterrey para firmar con el Inter Miami de la Major League Soccer, con el que será compañero de Messi.

"No. Ellos se llevaron a un grandísimo delantero como es Berterame, pero yo tengo contrato acá en Tigres, estoy muy contento y agradecido con este equipo, con la forma en que nos abrieron las puertas a mí y a mi familia; en ningún momento se me ha cruzado irme para ningún lado", dijo.

Correa también comentó sobre las dificultades que ha enfrentado Tigres para recuperarse en la liga local luego del campeonato que perdieron en el Apertura 2025 ante el Toluca.

"No tuvimos pretemporada luego de la final ante el Toluca, que fue algo que nos dolió mucho. En los primeros partidos de este torneo se notó que nos faltaba ritmo, pero ya estamos de vuelta para competir y sumar, el objetivo es volver a la final", concluyó.

Tigres marcha en la segunda posición del Clausura, con 10 puntos y en la sexta jornada visitará este domingo al Cruz Azul, tercero con los mismos enteros.

Pumas, Atlas y Puebla tienen más de 20 años sin ganar 5 partidos seguidos

8. Necaxa, 1922 días (5.2 años)
7. Tijuana, 2539 días (6.9 años)
6. Atlético de San Luis, 2544 (6.9 años) *jugaba en el Ascenso MX*
5. Querétaro, 2717 días (7.4 años)
4. Santos, 2889 días (7.9 años)
3. Puebla, 7743 días (21.2 años)
2. Pumas, 7773 días (21.2 años)
1. Atlas, 9586 días (26.2 años)

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS