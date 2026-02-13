Ángel Correa quiere ir al Mundial con Messi, pero es realista

EFE

El argentino Ángel Correa, delantero de Tigres UANL del futbol mexicano, aseguró este viernes que la selección de su país es una de las favoritas para ganar el Mundial de 2026 gracias a la presencia de Lionel Messi.

"Siempre que esté Messi en la cancha, Argentina siempre va a ser favorita; eso es claro para nosotros", afirmó el artillero.

Correa, quien formó parte de la selección que levantó la Copa del Mundo en Catar 2022, habló de lo fuerte que trabaja para volver a ganarse un lugar en el equipo que dirige Lionel Scaloni.

"Es una realidad que queda muy poco para el Mundial. Soy un afortunado de haber participado en Catar con ese gran plantel; fue una experiencia única e histórica", recordó.

"En mi cabeza siempre está el querer volver a estar, pero soy consciente de que hay muchísimos jugadores y Scaloni lo tiene muy complicado, pero mi trabajo es hacerlo bien y estar siempre preparado para convencerlo", agregó el atacante argentino.

En el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la selección de Argentina encabeza el Grupo J en el que se enfrentará a sus pares de Argelia, Jordania y Austria.

Por otra parte, Correa descartó que entre sus planes esté seguir el camino de su excompañero Germán Berterame, quien salió de Rayados de Monterrey para firmar con el Inter Miami de la Major League Soccer, con el que será compañero de Messi.

"No. Ellos se llevaron a un grandísimo delantero como es Berterame, pero yo tengo contrato acá en Tigres, estoy muy contento y agradecido con este equipo, con la forma en que nos abrieron las puertas a mí y a mi familia; en ningún momento se me ha cruzado irme para ningún lado", dijo.

Correa también comentó sobre las dificultades que ha enfrentado Tigres para recuperarse en la liga local luego del campeonato que perdieron en el Apertura 2025 ante el Toluca.

"No tuvimos pretemporada luego de la final ante el Toluca, que fue algo que nos dolió mucho. En los primeros partidos de este torneo se notó que nos faltaba ritmo, pero ya estamos de vuelta para competir y sumar, el objetivo es volver a la final", concluyó.

Tigres marcha en la segunda posición del Clausura, con 10 puntos y en la sexta jornada visitará este domingo al Cruz Azul, tercero con los mismos enteros.