Publicación: miércoles 11 de febrero de 2026

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi se lesiona a 10 días de que inicie la temporada

Inter Miami confirmó el estado físico del argentino.

Malas noticias para el Inter Miami, luego de que anunciara que Lionel Messi contrajo una lesión en el duelo ante Barcelona SC.

El argentino abandonó el terreno de juego al minuto 58 tras abrir el marcador al 31’ y dar una asistencia al 45+3’.

Los 10 momentos de Messi en la temporada 2025

10. El adiós a sus amigos. Leo Messi jugó por primera vez al lado de Jordi Alba y Sergio Busquets,
9.Insaciable en postemporada. En todos los partidos marcó o asistió para la causa del Inter Miami (6 goles y 7 asistencias)
8.
7. Hundido tras perder la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders
6. Tarde de dobletes. Marcó dos goles y asistió en par de ocasiones ante Columbus Crew
5. Primer y único triplete en la temporada ante Nashville SC. También colaboró con una asistencia
4. MVP de la temporada en la MLS por segundo año consecutivo en la MLS
3. Gol contra el Porto en el Mundial de Clubes. El único que marcó Messi
2. Ganador de la Bota de Oro en la temporada
1. Campeón y encargado de levantar la MLS Cup con Inter Miami

A pesar del buen rendimiento del capitán, el club confirmó que no entrenó con el resto de sus compañeros:

“Leo Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo (…) La reincorporación progresiva a los entrenamientos quedará supeditada a la evolución clínica y funcional en los próximos días”.

De esta manera, el delantero podría perderse el arranque de la temporada ante LAFC del próximo 21 de febrero.

Inter Miami encendió las pasiones y venció al Atlético Nacional de Medellín

Lionel Messi jugó 75 minutos en la victoria 2-1 de Inter Miami

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS