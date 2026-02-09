Lionel Messi se lesiona a 10 días de que inicie la temporada

Redacción FOX Deportes

Malas noticias para el Inter Miami, luego de que anunciara que Lionel Messi contrajo una lesión en el duelo ante Barcelona SC.

El argentino abandonó el terreno de juego al minuto 58 tras abrir el marcador al 31’ y dar una asistencia al 45+3’.

A pesar del buen rendimiento del capitán, el club confirmó que no entrenó con el resto de sus compañeros:

“Leo Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles 11 de febrero debido a una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo (…) La reincorporación progresiva a los entrenamientos quedará supeditada a la evolución clínica y funcional en los próximos días”.

De esta manera, el delantero podría perderse el arranque de la temporada ante LAFC del próximo 21 de febrero.