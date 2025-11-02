LAFC sacó el amor propio y goleó a domicilio a Austin FC

Redacción FOX Deportes

LAFC no dejó que ser visitante lo intimidara y goleó 4-1 a Austin FC con lo que selló su pasaporte a las semifinales del Oeste. Denis Bouanga firmó un doblete y dio una asistencia para consagrarse figura del encuentro.

El equipo de Steve Cherundolo impuso su ritmo desde el inicio, con Son Heung-min abriendo el marcador al 21’. Dani Pereira descontó de penal al 45+6, pero Jeremy Ebobisse sentenció en el 90+3.

El Q2 Stadium fue testigo del dominio absoluto de los angelinos, que nunca perdieron el control del juego. Austin intentó reaccionar en la segunda mitad, pero careció de precisión y profundidad ofensiva.

Bouanga y Son fueron imparables en los contragolpes, explotando los espacios a espaldas de la zaga local. La defensa texana, frágil y sin respuesta, terminó cediendo ante la contundencia visitante.

Con el 4-1 de este partido, LAFC cerró la serie por 2-0 en la primera ronda de los playoffs. El global terminó 5-2 tras su victoria por la mínima en el Game 1 jugado en Los Ángeles.

La superioridad del cuadro negro y dorado fue evidente de principio a fin.

Austin se despide sin poder extender la eliminatoria ni aprovechar su localía.

LAFC ahora espera rival para las semifinales de la Conferencia del Oeste.

El próximo cruce saldrá del ganador entre Houston Dynamo y Seattle Sounders.

Bouanga consolidó su papel de líder ofensivo con una actuación de estrella.

El conjunto angelino reafirma que sigue siendo uno de los grandes candidatos al título.