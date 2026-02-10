Publicación: miércoles 11 de febrero de 2026

Enrique Gómez

Tigres destrozó al Forge en el insuperable debut de Rodrigo Aguirre

¿A quién enfrentará el equipo felino en los octavos de la Copa de Campeones de CONCACAF?

Todo le salió perfecto a Tigres. Incluso el gol que recibió le sirvió para reencenderse y golear al rival.

Debut de ensueño de Rodrigo Aguirre en el ‘Volcán’ y victoria 4-1 sobre el Forge, en lo que fue el partido de vuelta por la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF, serie que inició 0-0 en Canadá.

Con un doblete del ‘Búfalo’, quien de inmediato empezó a ganarse a la afición de su nuevo equipo pese a que no hace mucho fungió como delantero del archirrival Rayados, el equipo ‘felino’ le regaló una gran noche a la afición que se dio cita para acompañar a los suyos a altas horas de la noche en pleno martes.

Así fueron los goles de esta goleada pletórico en el Estadio Universitario de Nuevo León:

·       1-0 (22’): Recentro de cabeza y Rodrigo Aguirre remató casi pegado a línea de gol

·       2-0 (71’): Golazo del ‘Búfalo’ Aguirre. Disparo con curva al ángulo del poste más lejano

·       2-1 (80’): Brian Wright cobró el penal con fuerza hacia su derecha y engañó a Nahuel Guzmán

·       3-1 (81’): Desde la media luna, Ángel Correa puso el balón en la base del segundo poste

·       4-1 (86’): Golazo de Joaquim, quien remató de primera un tiro de esquina en el área chica

¡'Búfalo' Aguirre se gana a la afición de Tigres con doblete!

Rodrigo Aguirre debutó con Tigres y anotó dos goles en la Copa de Campeones de CONCACAF.
El Búfalo anotó los dos primeros tantos en la victoria 4-1 sobre el Forge en el duelo de vuelta por la primera ronda de la 'CONCA'.
Con un cabezazo y un golaz de 'bandera', Aguirre hizo olvidar a la gente que no hace mucho jugó con Rayados, el archirrival de ciudad,
Aguirre fue el protagonista de esta noche emocionante en el 'Volcán', pese a que no es nada común que un mismo jugador milite en Tigres y Rayados.
El 'Búfalo' salió de cambio para darle entrada a Andre-Pierre Gignac en el segundo tiempo.
Así se vivió la épica presentación de Aguirre en el 'Volcán'.
Con este marcador, se levantó un poco el ánimo de la Liga MX, que en el partido previo encajó la eliminación de su primer equipo en la competencia, luego de lo que fue la caída de Pumas ante el San Diego FC, pues la victoria 1-0 fue insuficiente para lavar la vergonzosa derrota 4-1 en California.

El equipo de Guido Pizarro enfrentará al vencedor entre Cincinnati y el O&M de República Dominicana en los octavos de final de la ‘Concachampions’, que se llevarán a cabo entre el 10 y l 19 de marzo.

Tigres, sublíder de la Liga MX y uno de los equipos más completos del futbol mexicano, parece haber dado un salto de calidad con Aguirre, un fichaje que desde el inicio fue muy cuestionado por su fresco pasado como Rayado, pero que de inmediato se adjudicó el protagonismo en esta noche internacional.

