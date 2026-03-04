La cartera no juega en la Liga MX; ¡Puebla le ganó a Tigres!

Héctor Cantú

El que Tigres valga casi tres veces más que el Puebla importó poco dentro del terreno de juego y los camoteros se llevaron un sorpresivo triunfo por 3-1 sobre uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano.

El cuadro felino se topó con un equipo distinto de lo que había mostrado en los partidos previos. Si antes había marcado cinco goles, hoy, entre suerte y efectividad, Puebla marcó más del doble de su récord en menos de 90 minutos.

¡LO GANÓ LA FRANJAAAA, LO GANÓ EL PUEBLOTAAAA! 🔥🔵 Segunda victoria consecutiva y de aquí no hay que bajarnos, banda 👊🏻



Gracias a mis Reales 💎que se hicieron presentes en el Cuauhtémoc, el trabajo y el triunfo siempre para USTEDES 🤩💙#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/5256AeC4MK — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 5, 2026

Los camoteros tuvieron que sufrir 10 partidos consecutivos sin victoria para reencontrase con el triunfo ante la plantilla felina. Ha sido una noche redonda para uno de los equipos que parecen destinados a la zona baja de la tabla general de la Liga MX.

Puebla supo esperar y golpear en el momento oportuno. El primer tanto llegó en los minutos finales de la primera parte en la figura de Emiliano Gómez en el suplementario de la primera mitad.

Kevin Velasco dando cátedra de una asistencia de 💯



Y Don Carlos Baltázar de 3️⃣ dedos la manda lejoooooos del arquero lagunero...ah, regio.🤭#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/4ENaD0e8jf — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 5, 2026

Después, para los Camoteros fue fundamental el segundo golpe propinado antes de superar los10 minutos del complemento.

Édgar Guerra fue el encargado de marcar el tanto que aventajó a los locales ante un equipo felino que mostró una de sus peores versiones sobre la cancha.

Desde el punto de penal, Juan Brunetta logró recortar distancias en lo que parecía ser el despertar del equipo regio. Sin embargo, a cinco minutos del silbatazo final, Carlos Baltazar, con una gran definición frente a Nahuel Guzmán, puso cifras definitivas al encuentro.