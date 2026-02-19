América, con mejor defensa que Chivas y peor ataque que el Puebla

Enrique Gómez

¿Es posible que un mismo equipo tenga la mejor defensa del Clausura 2026, pero a la vez el peor ataque de entre los 18 equipos del Clausura 2026? Sí, el América, que posee una defensiva más sólida que el líder Chivas con tres goles en contra, pero una ofensiva menos productiva (tres goles a favor) que la del mismo Puebla, su rival para esta Jornada 6.

A estas alturas, el equipo azulcrema marcha fuera de los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones, es decir, si hoy acabara el torneo, estaría eliminado. Pero como tan solo va un tercio del torneo recorrido y el equipo de Coapa tiene la plantilla más valiosa del futbol mexicano, se espera que repunte contra uno de los equipos más modestos del circuito.

Así llegan ambos equipos para este partido por la sexta fecha de la Liga MX: