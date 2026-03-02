Monterrey nombra a Nico Sánchez y a un cuerpo técnico muy rayado

Redacción FOX Deportes

Dijo Domenec Torrent tras la derrota ante Cruz Azul que el Monterrey quedaría “dentro de los primeros ocho” al final del torneo. Y tal vez así sea, pero con Nicolás Sánchez en el timón.

Es oficial, el exjugador de Rayados se hará cargo del primer equipo por lo que resta del Clausura 2026.

Luego del despido del español, anunciado por el club en las primeras horas de la madrugada, la directiva encabezada por José Antonio Noriega nombró al argentino de 40 años, quien lleva tiempo trabajando en las inferiores de la institución y que ahora tendrá la oportunidad de dirigir al plantel estelar.

“Nico Sánchez es alguien que tiene poco más de dos años en la institución como auxiliar institucional, que conoce perfectamente a nuestro plantel y las exigencias a las que está expuesto este club y que tiene la capacidad y la personalidad”, dijo el ‘Tato’ en la conferencia de prensa posterior al despido de Torrent, la cual se da dos días antes del próximo duelo ante Querétaro y a cinco del clásico regio.

El directivo también reveló que exjugadores como Walter Erviti y Severo Meza auxiliarán a Sánchez.

Rayados marcha en noveno lugar de la tabla con 10 puntos y luego de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, se dio por terminada la gestión de Torrent, tras poco más de seis meses en el cargo.