La afición del Monterrey ya 'corrió' a Domenec Torrent

Enrique Gómez

Si el técnico de Rayados se va o se queda es decisión de la directiva, pero la afición lo corrió desde hoy.

Mientras se cursaban los últimos minutos del partido contra Cruz Azul y la derrota de Monterrey se iba haciendo inminente, el público en el Estadio BBVA se hizo sentir con cánticos sonoros contra el técnico Domenec Torrent, pero también en protesta hacia la directiva encabezada por José Antonio Noriega y hasta ante los mismos jugadores, que no han desquitado en la cancha el alto salario que perciben.

“Ya se va, ya se va ‘Dome’ ya se va”, fue el estribillo que bajó desde la tribuna hacia la cancha, como una sentencia absoluta de la afición de Rayados para dejar en claro que ya no piensan ver más al estratega español al frente del equipo. Claro que esa decisión la tendrá que tomar la directiva y sería muy delicado hacerlo antes de que lleguemos a la mitad del campeonato y de cara a una jornada doble y un clásico contra Tigres.

¡LA AFICIÓN NO ESTÁ CONTENTA! ❌🔥



Los seguidores de @Rayados le hicieron sentir su molestia a Domenec Torrent y a todo el club, después de la derrota ante Cruz Azul 👀



📹 @SamuelLuisF pic.twitter.com/nm64kPKj4Q — POSTA Deportes (@POSTADeportes) March 1, 2026

“Que lo sepan, directivos y jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores”, fue el otro cántico que se escuchó en el ‘Gigante de Acero’, que, como cada semana, lució una tremenda entrada a pesar de que el equipo regiomontano marcha fuera de los ocho primeros en este Clausura 2026.

¿Renunciará Torrent, lo despedirán o los aficionados volverán a verlo el miércoles pese a su voluntad? Cabe recordar que el próximo fin de semana es jornada de clásico regio, por lo que sería la oportunidad perfecta para que el español pueda resarcirse o bien, agotar sus últimos créditos (si es que aún tiene).

El estratega de 63 años llegó a Rayados el 21 de mayo del año pasado y de inmediato comenzó a ‘enemistarse’ con la afición al negar rotundamente que este fuera el reto más grande en su carrera como técnico.