Todavía no debuta y Domenec Torrent ya hizo enojar a Rayados

Enrique Gómez

Es verdad que Domenec Torrent no tenía por qué seguirle el juego a los ‘regiocentristas’, pero tal vez tampoco ser tan brusco e insistente con que Rayados no es el reto más importante de su carrera como técnico.

Para muestra, el rostro de incomodidad del presidente del club José Antonio Noriega ante la dura respuesta del estratega, quien ponderó su etapa al frente del Flmengo de Brasil o como auxiliar en Barcelona o Manchester City.

No es la mejor manera de iniciar un proceso al frente de un nuevo equipo, pero Torrent dejó en claro que es un hombre directo y que todo el respeto y respaldo se lo piensa ganar con el reflejo de su trabajo.

“No. Solo tienes que fijarte en dónde hemos estado. Sabemos a qué venimos, pero Flamengo es un club muy grande, Barcelona, Manchester City… no, no. Hay que darse una vuelta por el mundo, sabiendo que aparte del futbol mexicano, que es muy bueno, hay más cosas. Es un reto muy importante, desafiante, ilusionante y difícil. Pero no, lo siento mucho, no es el reto más importante de nuestras vidas”, expresó.

Quizá fue para establecer que tiene la experiencia necesaria para asumir el banquillo de Rayados y hacer frente a la exigencia de un club que constantemente encabeza las tablas en cuanto las plantillas más valiosas de la Liga MX, pese a venir de un buen torneo y otro muy pobre al frente del Atlético de San Luis, pero Torrent incomodó a muchos aficionados por ni siquiera matizar su respuesta frente a los medios.

El español llega en reemplazo de Martín Demichelis, quien ya tenía la sentencia escrita desde su pelea con Sergio Canales y el club tan solo la emitió tras la eliminación de Rayados en cuartos de final. De esta manera, el estratega de 62 años será el encargado de dirigir los destinos del equipo en el Mundial de Clubes, donde enfrentará a River Plate, Chelsea y Urawa Reds en los compromisos del Grupo E.

¿Podrá Torrent impresionar con su trabajo en la cancha en proporción al desencanto que generó en los micrófonos? Pese a las susceptibilidades heridas, siempre se agradece un entrenador honesto y directo.