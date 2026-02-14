América se ríe del supuesto favoritismo de Chivas

Enrique Gómez

Por cuarta vez en lo que va de la década, el América se presenta ‘inferior’ a Chivas en la Liga MX, pero hasta ahora, eso no ha incomodado al equipo azulcrema, pues no ha perdido bajo estas condiciones.

Y es que justo para el gran partido de esta sexta jornada del Clausura 2026, el Guadalajara luce extraordinariamente superior, pese a que su archirrival sigue teniendo la plantilla más cara del futbol mexicano. Y es que, el conjunto de Gabriel Milito marcha perfecto en el campeonato (15 puntos en cinco jornadas) y tiene casi el doble de los ocho puntos que ostenta su némesis.

¿Se reflejará esa tremenda superioridad previa cuando llegue el momento de jugar?

Con tres títulos consecutivos en los últimos años, está claro que el América es el equipo dominante del futbol mexicano y que esa hegemonía ha salpicado la subtrama del Clásico Nacional, sin embargo, incluso cuando el conjunto capitalino llega desfavorecido por la posición de la tabla, sigue sumando.

Últimas ocasiones en que las Águilas llegan como ‘víctimas’ al Clásico Nacional:

· Apertura 2024: América (12°) 1-0 Chivas (4°)

· Clausura 2023: Chivas (5°) 2-4 América (6°)

· Clausura 2022: Chivas (11°) 0-0 América (18°)

¿Cuál será el marcador en esta Clausura 2026 que marcará apenas la cuarta vez en lo que va de la década que el equipo rojiblanco llega al clásico mejor posicionado que su archirrival?

Por mucho, el Guadalajara es el mejor equipo de la Liga MX y si alargamos su racha más allá del listón del año nuevo, veremos que este equipo solo ha perdido uno de sus últimos 14 juegos de fase regular. Gran momento el del club rojiblanco y por lo tanto, enorme motivación del América para arruinarlo.