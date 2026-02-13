A pesar del invicto de Chivas, "América es favorito como siempre"

EFE

Aunque lleva poco en el América, Rodrigo Dourado no tiene problema en calentar el clásico y tirar verdades: América siempre es favorito ante Chivas, incluso en este Clausura 2026 donde el 'Rebaño' es líder invicto.

"Sé de la importancia de un clásico como este; sabemos del momento que vive Chivas, pero el América siempre es favorito por las grandes cosas que ha hecho. Estos partidos se definen por detalles y debemos estar atentos para salir con un buen resultado", aseguró el defensa brasileño.

El América visitará al Guadalajara este sábado en la sexta jornada del Clausura en un partido al que Chivas llega como líder de la tabla con 15 puntos, gracias a paso perfecto; y las Águilas, en la octava posición con ocho unidades.

"Vamos a enfrentar a un Chivas que ha hecho muy bien la cosas. Tiene una ofensiva peligrosa, en la que destaca la 'Hormiga', pero debemos tener cuidado con todos los jugadores, además, nosotros también tenemos mucha calidad y podemos hacer daño", detalló.

Rodrigo, campeón olímpico con la selección de su país en el 2016, se refirió Armando González, a quien apodan la 'Hormiga'; se trata del delantero de Chivas que en el pasado Apertura fue campeón goleador, junto al italiano Joao Pedro y al portugués Paulinho, y en el Clausura va segundo entre los anotadores con cuatro goles.

Rodrigo Dourado vive su primer torneo con el América, equipo al que llegó por petición de su compatriota André Jardine, entrenador del equipo, pero espera marcar la diferencia en el Clásico Nacional ante Chivas.

El nacido en Río Grande hace 31 años pasó gran parte de su carrera en el Internacional de su país (2012-2022) y estuvo con el San Luis desde mediados del 2023 hasta el año pasado.