Redacción FOX Deportes

Como el Pachuca se ve en las semifinales de la Liga MX, el descanso obligado que tendrá Oussama Idrissi será muy bueno pensando en las cargas de trabajo que habrá próximamente.

Claro, siempre y cuando el equipo logre mantener la ventaja sobre Chivas en la vuelta de los cuartos de final que jugará en el Estadio AKRON sin su futbolista estrella, quien se hizo expulsar tras anotar su segundo golazo en tiempo de compensación y hacer gestos hacia la banca rival.

“Él ha ayudado a este equipo eternamente desde que está aquí hace tres años, le ha dado muchas alegrías al equipo. Si estamos aquí, también tiene un gran porcentaje Oussama Idrissi y es responsable, y nos viene bien para que descanse y esté en las semifinales”, concedió el técnico Benjamín Mora después de la victoria 2-1 contra el Guadalajara en el Estadio AKRON.

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El estratega desconoce si habrá apelación por parte del club para que se le retire la expulsión al mediocampista marroquí y aunque reconoció que Idrissi sí dedicó señales a la parcialidad rojiblanca, aseguró que el partido fue poco ‘gentil’ de ambos lados.

“Vi que algo se dijo, pero también adentro del campo se dijeron muchas cosas durante el partido. El futbol es así, entre jugadores a veces se pican, el partido estaba ríspido, estaba un poco rudo y lo escuchamos no solo de Idrissi, de muchos más”, aseguró el entrenador mexicano.

Pachuca hiló su quinto triunfo consecutivo y lo hizo en el primer duelo de Liguilla contra el líder del Apertura 2026, por lo que no es descabellado que el equipo se sienta con buenas posibilidades de avanzar a las semifinales, después de todo, solo necesitan un empate en Guadalajara para lograrlo.