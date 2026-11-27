Redacción FOX Deportes

No existe un recurso más lujoso que bombear el balón por encima del arquero.

Si anotar picando el esférico es un golazo incluso desde el manchón penal, hacerlo en los linderos del área es una obra de arte y justo así fue como Pachuca empató el marcador.

Con la desventaja en casa en la ida de los cuartos de final de la Liguilla, Oussama Idrissi demostró toda su confianza, calidad y compromiso empezando el segundo tiempo. El marroquí trasladó el balón hacia un costado de la media luna, haciendo movimientos sutiles para engañar a los defensas con un disparo potente y así, sobre la línea, elevó el balón por encima de Raúl Rangel.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!



Oussama Idrissi hace esta grosería de gol y deja al 'Tala' Rangel como un espectador más. Se quedó mirando el disparo. pic.twitter.com/90kdUXBsXn — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

El esférico bajó justo antes de pegar en el travesaño, le dio a Pachuca el empate al 48’ y mitigó el autogol que hizo Bauermann apenas a los 6 minutos.

La eliminatoria seguía favoreciendo a Chivas, que por su posición en la tabla podría avanzar a semifinales con un empate global, pero para remontar primero hay que empatar y con un gol inspirador, el equipo de Benjamín Mora se metió al duelo contra el mejor equipo de la Liga MX.