Enrique Gómez

A veces, el momento es más importante que todo lo demás y nadie, ni siquiera el Guadalajara, avanzó a la Liguilla en mejor estado de forma que el Pachuca.

Y si los ‘Tuzos’ remontaron en la ida de los cuartos de final al mejor equipo del futbol mexicano, está claro que se sienten capaces de todo en esta fase final por el título.

Victoria 2-1 del Pachuca sobre las Chivas, que se pusieron adelante con un autogol de vestidor y después sucumbieron ante un doblete del tipo de jugador que nunca tendrán: un extranjero de alta calidad.

¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE PACHUCA! ?



?? Oussama Idrissi anda encendido y mete otro golazo. No puede hacer nada 'El Tala' Rangel.@RaulOrvananos y nosotros nos ponemos de pie.#LigaMXenFOX pic.twitter.com/VskFBDlnE4 — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

Oussama Idrissi, que hizo dos golazos críticos para darle la vuelta al marcador, también se hizo expulsar en tiempo de compensación por provocar a un jugador de la banca rival pese a que el árbitro Fernando Hernández lo estuvo siguiendo para conminarlo a comportarse.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el ‘Huracán’ de Hidalgo:

· 0-1 (5’): Autogol de Eduardo Bauermann tras intentar cortar una diagonal

· 1-1 (48’): Idrissi avanzó hasta los linderos del área y desde ahí bombeó sobre el arquero

· 2-1 (90’+2): El marroquí hizo un gol de bandera con un riflazo desde muy lejos

De héroe a villa en un solo minuto. ?



Oussama Idrissi celebró y le cantó el gol a un jugador de Chivas y Fernando Hernández no lo duda. ¡Se fue expulsado ? #LigaMXenFOX pic.twitter.com/gCRgsgmLWG — FOX (@somos_FOX) November 27, 2026

Al 90’+5, el seleccionado marroquí nacido en Países Bajos recibió una segunda tarjeta amarilla por hacer gestos a la banca del equipo visitante, por lo que Benjamín Mora no contará con su jugador estelar, el que cambió la historia con puro talento y seguridad, para el partido de vuelta.

Con este marcador, el equipo rojiblanco necesita ganar (por cualquier marcador) para alcanzar las semifinales y evitar la misma historia de cuando terminó como líder de torneo por última vez (antes de ahora), en ese Apertura 2011 donde cayó eliminado por Querétaro en cuartos de final.

Ya son cinco victorias consecutivas para el Pachuca, pero esta última fue contra el equipo que más puntos hizo en todo el año calendario en una instancia de eliminación directa. O sea, el reto más duro posible.