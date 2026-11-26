Enrique Gómez

La ‘maldición del superlíder’ está casi erradicada en estos tiempos, pero ahora que las Chivas terminaron en primer lugar, cabe recordar que este equipo fue una de las víctimas más recordadas.

Sí, la última vez que el Guadalajara había terminado la fase regular en la cima de la clasificación (30 puntos en el Apertura 2011) se fue eliminado por el entonces octavo lugar, Querétaro, en la primera de cambio, o sea, en la ronda de cuartos de final y cerrando la eliminatoria en el Estadio AKRON.

¿Sucederá algo parecido en este Apertura 2026 cuando después de 15 años el equipo ‘más querido’ de México finalizó como primer lugar por encima de los otros 17 clubes? El conjunto rojiblanco no es campeón desde el Clausura 2017, pero fue el equipo que más puntos hizo en este 2026, por lo que, en realidad, llega a la fase final como el gran candidato al título.

Casualmente, los 5 clubes más ganadores de México están en la Liguilla

Hablando de ‘maldiciones’ y leyendas populares, el Pachuca tiene el ‘amuleto’ de llegar a la Liguilla como el equipo en mejor momento (cuatro victorias consecutivas), además, tiene una de las mejores defensas y a Salomón Rondón (campeón de goleo), por lo que se espera un duelo mucho más parejo al que invita a pensar un enfrentamiento entre el primer y octavo lugar de la tabla.

Aunque, bueno, también el ‘Rebaño’ llegaba como absoluto favorito para su primera eliminación directa ante Querétaro en 2011 y tras un 0-0 en la ‘Corregidora’, cayó 2-1 en Zapopan.

La última vez que un superlíder cayó en esta ‘maldición’ (cada vez más debilitada) fue el América en el Apertura 2021; de hecho, en los últimos nueve años solo ha sucedido dos veces.

La tendencia se ha revertido en los últimos años, pues cinco de los últimos seis superlíderes han llegado hasta la final y cuatro han sido campeones, ¿continuará el ‘Rebaño’ con este nuevo orden?