Enrique Gómez

Es verdad que cuatro de los ocho clasificados a la Liguilla se despidieron de la fase regular sin triunfo, pero ninguno se ve en peor momento que el América. En cambio, el Monterrey es uno de los dos equipos que llega a la ronda de eliminación directa encadenando victorias consecutivas.

Más que la calidad del plantel o la posición en la tabla, los tíos dicen que el amuleto más importante para la fase final del futbol mexicano es la inercia positiva y el equipo azulcrema parece tener todo (valor de plantilla, experiencia, mística ganadora) menos eso.

Pero también los familiares más clásicos dicen que “la Liguilla es otro torneo”, así que las Águilas esperan iniciar una nueva cuenta a partir de los cuartos de final y alcanzar su mejor nivel. Después de todo, todavía tienen la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate ante Rayados.

Casualmente, los 5 clubes más ganadores de México están en la Liguilla

¿Cómo cerraron la fase regular los últimos 10 campeones de la Liga MX?

1. Cruz Azul (Clausura 2026) → V E E E D

2. Toluca (Apertura 2025) → V E E E V

3. Toluca (Clausura 2025) → E V V V V

4. América (Apertura 2024) → D V V V E

5. América (Clausura 2024) → V D V E V

6. América (Apertura 2023) → E V V V V

7. Tigres (Clausura 2023) → D V E D D

8. Pachuca (Apertura 2022) → E V D V E

9. Atlas (Clausura 2022) → E V E D V

10. Atlas (Apertura 2021) → V D V E D

*V de victoria, E de empate y D de derrota*

Sí, la última vez que América fue campeón cerró el torneo con derrota como ahora (un descorazonador 4-0 contra el Toluca), pero antes tenía una racha de tres victorias consecutivas con las que alcanzó a clasificar a la Liguilla como el octavo lugar de la clasificación.

Solo dos de los últimos 10 campeones abordaron la Liguilla con derrota en la fase regular, pero eso desmiente la idea de que se necesita llegar en buen momento para ser campeón, pues, de hecho, solo cuatro de los más recientes monarcas ganaron su último compromiso antes de la fase final.

Eso sí, en lo que va de la década nadie ha sido campeón arrastrando una marca de cinco partidos sin ganar, pero también hay que decirlo: si alguien podría hacerlo ese es el América.