Enrique Gómez

Para la primera fase de la Liguilla en el futbol mexicano, los cuatro equipos más ganadores lucen como favoritos; sí, incluso el Toluca que terminó por debajo del Atlas o el mismo América, que afronta los cuartos de final arrastrando una racha de cinco partidos sin ganar.

Chivas, Cruz Azul, Águilas y ‘Diablos’ son los cuatro clubes con más campeonatos en la Liga MX, pero, ¿cuántos de ellos avanzarán a las semifinales por el título? Sus rivales son Pachuca, León, Monterrey y los Rojinegros, respectivamente.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para los cuartos de final del futbol mexicano: