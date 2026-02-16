16 años después, Chivas vuelve a ganar sus primeros 6 partidos

Karla Villegas Gama

Guadalajara se ha asentado como el equipo a vencer del Clausura 2026 gracias a sus seis partidos ganados al hilo y que le sitúan como líder con 18 unidades; además, suma 11 goles a favor (la segunda mejor ofensiva) y cuatro en contra (la tercera mejor defensiva).

La mano de Gabriel Milito se nota y en menos de dos torneos le ha regresado el aura al ‘Rebaño Sagrado’, prueba de ello es este arranque de torneo que podría ser el mejor de su historia.

La última vez que Guadalajara sumó seis triunfos consecutivos fue en el torneo Bicentenario 2010. Las Chivas llegaron a la Jornada 7 tras imponerse a Toluca, Tigres, Tecos, Querétaro, Atlante y Pachuca.

Pero su hazaña no paró ahí, pues agregaron otros seis puntos al superar a Puebla y San Luis. La racha se terminó el 7 de marzo cuando cayeron en su visita a Jaguares de Chiapas, sextos de la tabla. A pesar de ello, Chivas marcó su mejor inicio en torneos cortos.

Igualar la marca de aquel febrero de 2010 no será fácil pues sus siguientes dos rivales son Cruz Azul y Toluca. A la ‘Máquina’ la visitará en Puebla, mientras que a los ‘Diablos’ los recibirá en el Akron.

Si los supera y llega a ocho triunfos no solo empataría el récord que impuso hace 16 años, sino que lo podría romper ante el Atlas, en el Derbi Tapatío de la Jornada 9 en el Estadio Jalisco.