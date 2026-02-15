Cruz Azul mostró autoridad y Nicolás Ibáñez se hizo presente

Redacción FOX Deportes

El 2-1 que firmó Cruz Azul ante Tigres marcó una tarea de reafirmación para La Máquina en el Clausura 2026. En un duelo de alta exigencia, los celestes supieron manejar los tiempos y golpear en los momentos justos. El primer tiempo fue cerrado, con pocas concesiones y mucha disputa en medio campo. El marcador todavía dormía, pero el partido ya se jugaba con tensión de liguilla.

La balanza se inclinó al minuto 55 con un autogol de Joaquim Pereira, que rompió el equilibrio tras un centro venenoso al área. Apenas cuatro minutos después apareció Nicolás Ibáñez, quien no dudó frente al arco para ampliar la ventaja.

El argentino celebró con mesura su anotación ante su anterior club. Fue un gol cargado de simbolismo y peso emocional.

Tigres reaccionó en la segunda mitad y encontró premio al 71’, cuando Ángel Correa acercó a los felinos con el 2-1. El tanto encendió el cierre del encuentro y obligó a Cruz Azul a resistir con orden defensivo.

Los últimos minutos fueron de presión constante, con balones al área y nervios en cada despeje. La Máquina sostuvo el resultado sin perder la compostura.

Con esta victoria, El conjunto cementero llegó a 13 puntos y se colocó como sublíder del torneo, fortaleciendo su candidatura en la parte alta de la tabla. Tigres, en cambio, se quedó con 10 unidades, perdiendo terreno en la lucha por los primeros puestos.