Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

Oscar Sandoval

Y por esto, Barcelona no debió fichar a Anthony Gordon

El flamante fichaje azulgrana pierde la batalla con la IA

Anthony Gordon se convirtió en el primer fichaje de Barcelona de cara a la próxima temporada, un futbolista que ha ido creciendo y que a sus 25 años parece estar en su mejor momento para el reto de encontrar su sitio en el ataque del campeón de La Liga.

Encajar en un equipo que cuenta con Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres no será fácil para el inglés que tendrá que revertir las estadísticas de Comparisonator para brillar en la delantera del conjunto azulgrana.

Barcelona que sufrió a Gordon en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League, fichó a un jugador que estaría por debajo de lo esperado, según los parámetros de Comparisonator, aunque la realidad al final podría ser otra.

El portal que utiliza la IA para analizar el desempeño del futbolista en el equipo catalán revela que el inglés tendría un 0.18 de goles por partido, lejos de su compañero Raphinha quien lidera el ranking con 0.56 y por detrás de jugadores como Vinícius Jr. (0.35) y Abde (0.34).

El inglés cuenta con un 0.23 de goles esperados, un 0.12 de asistencias y 0.47 de tiros a portería por partido. En dribbles que es una de sus especialidades tiene su mejor puntuación con 5.06, pero tampoco está cerca de ‘Vini’ quien ocupa el primer lugar con 9.65.

Gordon tendrá la oportunidad de darle vuelta a las estadísticas con buenas actuaciones con Barcelona que fichó desborde, goles, asistencias y a un jugador que es desequilibrante en ataque y deberá demostrarlo.

10 datos de Anthony Gordon, el flamante fichaje del Barcelona

Anthony Gordon se ha convertido, a falta de hacerse oficial, en el nuevo fichaje del Barcelona para la temporada 2025-2026. Ha firmado un contrato por cinco años
Gordon se convierte así en el decimotercer inglés en defender la camiseta del Barcelona. El útlimo fue Marcus Rashford, actualmente en la plantilla.
Gordon se desempeña, principalmente como extremo izquierdo y como delantero centro.
Gordon se convierte, así, en la segunda venta más costosa en la historia después de Alexader Isak quien pasó al Liverpool (120 millones de euros)
En esta campaña jugó en tres ocasiones ante el Barcelona en Champions League. Le marcó gol en fase de grupos
Molestias en la cadera le dejaron fuera de actividad en cuatro partidos de la campaña que recién terminó en la Premier League.
Durante la temporada 2025-2026, Gordon también mostró su solidez a la ofensiva al ganar un total de 87 duelos directos
Los números conseguidos en el ciclo anterior le colocan como el séptimo mejor en su zona de la temporada 2025-2026 en La Liga, por detrás de Raphinha y Marcus Rashford.
Debutó con la selección mayor de su país en un partido amistoso ante Brasil
Gordon estará en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra, selección con la que ha completado 17 partidos en los que ha marcado en par de ocasiones.

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