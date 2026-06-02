Y por esto, Barcelona no debió fichar a Anthony Gordon

Oscar Sandoval

Anthony Gordon se convirtió en el primer fichaje de Barcelona de cara a la próxima temporada, un futbolista que ha ido creciendo y que a sus 25 años parece estar en su mejor momento para el reto de encontrar su sitio en el ataque del campeón de La Liga. Una nueva fuerza se une a nuestro ritmo.

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Encajar en un equipo que cuenta con Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres no será fácil para el inglés que tendrá que revertir las estadísticas de Comparisonator para brillar en la delantera del conjunto azulgrana.

Barcelona que sufrió a Gordon en la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League, fichó a un jugador que estaría por debajo de lo esperado, según los parámetros de Comparisonator, aunque la realidad al final podría ser otra.

Gordon y su devoción por Messi 🐐 pic.twitter.com/hQwZvrpLqL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 1, 2026

El portal que utiliza la IA para analizar el desempeño del futbolista en el equipo catalán revela que el inglés tendría un 0.18 de goles por partido, lejos de su compañero Raphinha quien lidera el ranking con 0.56 y por detrás de jugadores como Vinícius Jr. (0.35) y Abde (0.34).

El inglés cuenta con un 0.23 de goles esperados, un 0.12 de asistencias y 0.47 de tiros a portería por partido. En dribbles que es una de sus especialidades tiene su mejor puntuación con 5.06, pero tampoco está cerca de ‘Vini’ quien ocupa el primer lugar con 9.65.

Gordon tendrá la oportunidad de darle vuelta a las estadísticas con buenas actuaciones con Barcelona que fichó desborde, goles, asistencias y a un jugador que es desequilibrante en ataque y deberá demostrarlo.