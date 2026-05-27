Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Vinícius Jr. puso a España como favorita al Mundial y alabó a Lamine Yamal

Vinícius Jr. aseguró que Lamine Yamal podría ganar el Mundial "solo"

Vinicius Jr afirmó que la Selección Española es la gran candidata a ganar el Mundial 2026, ya que cuenta con un equipo cohesionado y tiene en sus filas a Lamine Yamal quien en su opinión puede ganar el torneo "él solo".

Al ser consultado en una entrevista en un canal brasileño sobre el candidato a ganar la Copa del Mundo, Vinicius Jr. no dudó y señaló que "España, porque ganó la última Eurocopa, tiene un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto y cuenta con Lamine, que es uno de los mejores jugadores del mundo".

El jugador de Real Madrid afirmó que su rival del Barcelona "siempre hace cosas increíbles sobre el terreno de juego, así que es un jugador capaz de ganar el Mundial él solo".

Estas son las selecciones que harán campamento en México en el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado de manera oficial que 7 selecciones se concentrarán en México durante el Mundial
Corea del Sur. Se concentrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Colombia. Tendrá su concentración en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Uruguay. El equipo celeste tendrá su concentración en Cancún, Quintana Roo.
Sudáfrica. Se concentrará en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo
Túnez. Se concentrará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León
Selección Mexicana. Su campamento de concentración estará en la Ciudad de México
Irán. Cambió su concentración de los Estados Unidos a la ciudad de Tijuana, Baja California.

Lamine se está recuperando de una lesión que le impidió terminar la temporada jugando, pero pese a todo fue incluido en la lista de España para el Mundial.

España, campeona del Mundo en 2010, jugará la primera fase del torneo -que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá-, en el Grupo H, donde se medirá con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Campeones de la Liga MX en los torneos previos al Mundial

Verano 1998 → Toluca (venció al Necaxa)
Verano 2002 → América (venció al Necaxa)
Clausura 2006 → Pachuca (venció al San Luis)
Bicentenario 2010 → Toluca (venció a Santos)
Clausura 2014 → León (venció al Pachuca)
Clausura 2018 → Santos Laguna (venció al Toluca)
Apertura 2022 → Pachuca (venció al Toluca)
Clausura 2026 → Cruz Azul (venció a Pumas)

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