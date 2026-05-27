Vinícius Jr. puso a España como favorita al Mundial y alabó a Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Vinicius Jr afirmó que la Selección Española es la gran candidata a ganar el Mundial 2026, ya que cuenta con un equipo cohesionado y tiene en sus filas a Lamine Yamal quien en su opinión puede ganar el torneo "él solo". Eles estão na área! Nossos craques já se encontram na Granja Comary para início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. 🇧🇷🔥⚽️#BateNoPeito pic.twitter.com/zKcfvMKMTu — brasil (@CBF_Futebol) May 27, 2026

Al ser consultado en una entrevista en un canal brasileño sobre el candidato a ganar la Copa del Mundo, Vinicius Jr. no dudó y señaló que "España, porque ganó la última Eurocopa, tiene un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto y cuenta con Lamine, que es uno de los mejores jugadores del mundo".

El jugador de Real Madrid afirmó que su rival del Barcelona "siempre hace cosas increíbles sobre el terreno de juego, así que es un jugador capaz de ganar el Mundial él solo".

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Lamine se está recuperando de una lesión que le impidió terminar la temporada jugando, pero pese a todo fue incluido en la lista de España para el Mundial.

España, campeona del Mundo en 2010, jugará la primera fase del torneo -que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá-, en el Grupo H, donde se medirá con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.