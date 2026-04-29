Redacción FOX Deportes
Se acabó la temporada para Esteban Andrada
El Comité de Disciplina le impuso la máxima sanción al portero.
Se acabó la temporada para Esteban Andrada tras recibir 13 partidos de suspensión luego de ser expulsado del partido ante Huesca y propinar un puñetazo a un rival.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció los castigos propios de la Jornada 37 de la Segunda División y en el caso del portero del Real Zaragoza estableció:
“1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 120).
12 partidos de suspensión por agredir a otro/a, con multas accesorias al club y al jugador, en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 103.1).”
Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k— Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026
En el documento se describen los hechos ocurridos en el minuto 99 y se puntualiza que Andrada “se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral” para después propinarle un puñetazo en el rostro “con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo”.
Además, el Comité de Disciplina considera que a partir de ese acto se desató “una tangana” que requirió de la intervención de “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La RFEF consideró la sanción máxima de 12 partidos de suspensión porque el árbitro ya había expulsado a Andrada, es decir, no había ninguna acción en juego, e incluso corrió hacia el rival para propinarle un golpe en la cara de forma deliberada, con fuerza suficiente para causar un hematoma. A ello se suma que el jugador mantuvo una actitud desafiante y provocó una riña tras su acción.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT