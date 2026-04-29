Redacción FOX Deportes

Se acabó la temporada para Esteban Andrada tras recibir 13 partidos de suspensión luego de ser expulsado del partido ante Huesca y propinar un puñetazo a un rival.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció los castigos propios de la Jornada 37 de la Segunda División y en el caso del portero del Real Zaragoza estableció:

“1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 120).



12 partidos de suspensión por agredir a otro/a, con multas accesorias al club y al jugador, en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 103.1).”

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

En el documento se describen los hechos ocurridos en el minuto 99 y se puntualiza que Andrada “se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral” para después propinarle un puñetazo en el rostro “con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo”.

Además, el Comité de Disciplina considera que a partir de ese acto se desató “una tangana” que requirió de la intervención de “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La RFEF consideró la sanción máxima de 12 partidos de suspensión porque el árbitro ya había expulsado a Andrada, es decir, no había ninguna acción en juego, e incluso corrió hacia el rival para propinarle un golpe en la cara de forma deliberada, con fuerza suficiente para causar un hematoma. A ello se suma que el jugador mantuvo una actitud desafiante y provocó una riña tras su acción.