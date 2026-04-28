Javier Tebas pide una sanción ejemplar para Esteban Andrada

EFE

El presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo este martes que el portero argentino del Real Zaragoza Esteban Andrada "debería recibir una sanción de varios meses sin jugar” por el puñetazo que propinó al capitán del Huesca, Jorge Pulido, en el derbi aragonés de Segunda División disputado el pasado domingo.

Tebas calificó la acción de “auténtica barbaridad” durante su intervención en la presentación en Madrid de la Red de Ciudades La Liga, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El presidente de La Liga, preguntado por lo sucedido en ese encuentro, afirmó que ese tipo de conductas deben recibir la “máxima sanción posible”.

Dolorosa victoria de Atlético de Madrid en La Liga

Tebas señaló que, según lo que se maneja, “se habla solo de 12 partidos” de suspensión y que, en su opinión, la sanción debería ser más dura.

En ese sentido, en tono irónico y en referencia a la interpretación de las posibles sanciones que puede recibir el jugador, añadió: “Parece ser que no conozco bien el reglamento”.

El incidente se produjo en el tiempo añadido del encuentro, que terminó con victoria del Huesca por 1-0, cuando el portero argentino, tras ser expulsado por doble amarilla, fue en busca del capitán del equipo oscense dentro del terreno de juego y le propinó un puñetazo en la cara.

El Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol contempla sanciones de entre 4 y 12 partidos por agresión sin lesión, y de 6 a 15 en caso de mayor gravedad, por lo que el guardameta se expone a una suspensión de larga duración.