Javier Tebas quiere llevar a La Liga al extranjero

EFE

El presidente de La Liga, Javier Tebas, reafirmó este lunes la importancia de que se pueda celebrar un partido de Primera División en países como Estados Unidos, China, Marruecos o Arabia Saudita, no solo por una cuestión de dinero, sino también por un motivo geopolítico, de interés empresarial y de marca España.

Tebas volvió a defender la bondad de que La Liga se abra fuera de España durante su intervención en una jornada organizada por La Liga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) en Madrid.

Tras el intento fallido que hubo el pasado mes de diciembre, cuando se canceló el partido entre el Barcelona y el Villarreal que se iba a jugar en Miami, Florida, Tebas se mostró convencido de que acabará logrando su objetivo por los distintos efectos que puede tener.

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"Ocurrirá, aunque hoy está complicado porque instituciones internacionales han tomado demasiado partido sin haber profundizado bien el asunto. Pero un partido, no en plural, sino un partido, marca un tema de geopolítica clara, no solo del deporte, sino de política del país".

A su juicio, no se limita a un tema económico, sino a "expandir la marca", representar a España y fomentar "posibilidades inauditas desde el punto de vista empresarial".

"Hacemos bien a España y a nuestra industria con la mirada más a medio plazo. Esto es mucho más que soft power. Es prestigio, marca España. Es más que ganar títulos".

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Tebas destacó el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene buenas relaciones con el gigante chino en la actualidad y se preguntó qué pasaría "en un tablero geopolítico tan complicado como el actual" si el presidente de La Liga se mostrara en contra públicamente de la posibilidad de celebrar un partido en el país asiático.

"Me cargo la geopolítia y Xi Jinping se puede enfadar", apuntó Tebas sobre una hipotética reacción del presidente chino, del que desveló que es un gran aficionado al futbol.

"No creo que eso se lo pregunten a él (Pedro Sánchez) en las reuniones, pero conozco a ministros con los que yo hablo y estarían deseando que se jugase un partido en China. Para colaborar y trabajar para la marca España es mejor que lo intentaremos. Está difícil, a algunos no les gusta, pero a nosotros nos gusta y lo intentaremos".

Al igual que China, el máximo responsable de La Liga hizo extensivo su discurso a otros países como Arabia Saudí, Marruecos o Estados Unidos.

"Nos están invadiendo los americanos con la NFL, la NBA... Hace 25 años, no sabíamos lo que era Halloween y nosotros por llevar a un partido con el que haríamos marca España decimos que no. Se nos pierde la cabeza, no vemos las cosas. A lo mejor es porque lo hace Tebas".

El directivo de La Liga reveló que el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con él para pedirle opinión sobre cómo reestructurar la liga del país sudamericano y que también está en contacto con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Entre los ponentes que intervinieron en la jornada estuvo el exembajador de Irán en España, Ángel Losada, quien opinó que el Mundial que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá puede ser "un elemento de negociación" para "ayudar a la paz" en la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás.

Sobre si finalmente estará Irán en el campeonato del mundo, Losada opinó: "Decidirán según sus intereses. Juegan al ajedrez, ven todo con estrategia. Lo ven en clave de resistencia del régimen. Lo importante no es el futbol, sino que el régimen sobreviva".