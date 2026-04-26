Publicación: domingo 26 de abril de 2026

Héctor Cantú

Escandaloso puñetazo de Esteban Andrada a un rival en el futbol español

El exjugador de Rayados golpeón de manera artera a un compañero de profesión

El arquero argentino Esteban Andrada, ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos de la historia reciente del futbol español, luego de haber propinado un puñetazo a un rival.

El momento de se dio en el tiempo añadido del encuentro entre el Huesca y el Zaragoza, correspondiente a la segunda división española.

Andrada vio la expulsión luego de empujar a Jorge Pulido en el momento en el que el árbitro del encuentro se acercaba a mirar una jugada en el sistema de Videarbitraje.

Posteriormente, el guardameta del Zaragoza se desconectó absolutamente y con alevosía buscó de nueva cuenta a Pulido para propinarle un golpe artero con el puño derecho.

La agresión desató empujones entre jugadores de ambos equipos ante la mirada del cuerpo arbitral que asentó en el acta la agresión del exarquero de Rayados de Monterrey.

“En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo Izquierdo”, se lee en el acta.

Andrada podría ser suspendido hasta por 16 partidos al tiempo que la prensa en España pide al Real Zaragoza su cese inmediato.

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