Escandaloso puñetazo de Esteban Andrada a un rival en el futbol español

Héctor Cantú

El arquero argentino Esteban Andrada, ha protagonizado uno de los momentos más bochornosos de la historia reciente del futbol español, luego de haber propinado un puñetazo a un rival.

El momento de se dio en el tiempo añadido del encuentro entre el Huesca y el Zaragoza, correspondiente a la segunda división española.

😱❌ BRUTAL AGRESIÓN EN EL HUESCA-ZARAGOZA.



👉 Andrada, portero de los maños, le dio un puñetazo a Pulido tras ser expulsado. pic.twitter.com/GJh55OB8Dd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2026

Andrada vio la expulsión luego de empujar a Jorge Pulido en el momento en el que el árbitro del encuentro se acercaba a mirar una jugada en el sistema de Videarbitraje.

Posteriormente, el guardameta del Zaragoza se desconectó absolutamente y con alevosía buscó de nueva cuenta a Pulido para propinarle un golpe artero con el puño derecho.

La agresión desató empujones entre jugadores de ambos equipos ante la mirada del cuerpo arbitral que asentó en el acta la agresión del exarquero de Rayados de Monterrey.

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO!



El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

“En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo Izquierdo”, se lee en el acta.

🎙️David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, sobre el incidente en El Alcoraz:



🗣️“Andrada tiene sus argumentos, pero hay líneas que no se pueden traspasar” pic.twitter.com/Do2vrnuPq3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2026

Andrada podría ser suspendido hasta por 16 partidos al tiempo que la prensa en España pide al Real Zaragoza su cese inmediato.