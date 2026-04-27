Esteban Andrada podría quedarse sin contrato

Héctor Cantú

El arquero argentino Esteban Andrada podría quedarse sin jugar más con el Real Zaragoza, luego de la agresión que protagonizó el fin de semana pasado.

El club español de la segunda división estudia a consciencia la posiblibdad de rescindirle el contrato al exarquero de Rayados de Monterrey luego de que golpeara con el puño a Jorge Pulido en el duelo del fin de semana pasado.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Aunque Andrada ofreció disculpas y se mostró arrepentido por el momento de deconexión que tuvo sobre el terreno de juego, el club está considerando dar por terminado el contrato que vincula al arquero hasta finales del mes de junio.

La postura del equipo obedece a que deportivamente se ha criticado la reacción de Andrada al ir en contra de los valores del equipo que hoy lucha por mantenerse en la segunda división de España.

💪 Los titulares del Zaragoza contra el Huesca entrenan en un gimnasio con las persianas bajadas.



❌ Andrada no ha pisado el césped tras su agresión a Pulido.



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A la par, tanto el club como el futbolista, esperan la sanción que le será impuesta al internacional argentino por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol, que podría aplicar una suspensión de 16 partidos a Esteban.